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При вбивстві Шеремета використовувалася аналогічна знайденій у Антоненка речовина

Новини » Політика     23.12.2019 - 15:22
При вбивстві Шеремета використовувалася аналогічна знайденій у Антоненка речовина
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

У поліції розповіли про результати вибухотехнічної експертизи

При вбивстві журналіста Павла Шеремета шляхом підриву автомобіля використовувалася аналогічна речовина, залишки якої знайшли у вилученій у підозрюваного Андрія Антоненка міні. Про це йдеться в повідомленні МВС України в Facebook.

Повідомляється, що до такого висновку прийшли слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи, яку провели фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

"Згідно з висновком експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною спрямованої дії МОН-50", - йдеться в повідомленні.

При вбивстві Шеремета використовувалася аналогічна знайденій у Антоненка речовина

Нагадаємо, раніше поліція опублікувала смс і розмови Антоненка про міну, а також відео її вилучення. За даними слідства, перед обшуком в квартирі Антоненко попросив брата дружини винести з квартири міну. Боєприпас вилучили в офісному приміщенні, розташованому на першому поверсі будинку.

Відзначимо, колишній учасник АТО Андрій Антоненко, відомий як музикант Riffmaster, підозрюється в причетності до вбивства Шеремета в 2016 році. За рішенням сдуа він заарештований до 8 лютого.

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