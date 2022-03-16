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Вбивства журналістів - це вагома причина посилити санкції проти РФ, - Зеленський

Автор: Константин Широкун

Володимир Зеленський у зверненні зазначив, що вбивства журналістів – це ще одна вагома причина, щоб посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Росія масово руйнує українські міста. Кількість ракет, застосованих проти України, вже перевищує 900 штук. Авіабомб скинуто стільки, що їх неможливо підрахувати", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що від артилерійського удару російських військ загинули ще два журналісти – Українка Олександра Кувшинова і кореспондент Fox News П'єр Загржевський. Ще один журналіст важко поранений в результаті обстрілу в Київській області.

За словами президента, вбивства журналістів - це ще одна вагома причина, щоб посилювати західні санкції проти Російської Федерації. І посилювати їх до того часу, поки Росія не припинить цю війну.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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