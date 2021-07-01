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Вбивства, грабежі і захоплення шкіл: в ООН представили доповідь про російських найманців в Африці

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Нью-Йорк, Четвер 01 липня 2021 01:35
Вбивства, грабежі і захоплення шкіл: в ООН представили доповідь про російських найманців в Африці Фото: у доповіді розповіли про звірства російських найманців в ЦАР (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Організація Об'єднаних Націй (ООН) опублікувала експертну доповідь про ситуацію в Центральноафриканській Республіці, який раніше витік у західні ЗМІ. У документі йдеться, що в ЦАР з кінця 2020 року діяло від 800 до 2 100 іноземних найманців з Росії, Сирії, Лівії та інших країн.

Доповідь опубліковано на ресурсі ООН.

Автори доповіді заявили, що ці особи безпосередньо брали участь у військових діях, а не просто тренували солдатів. Також їх звинувачують у порушеннях міжнародного гуманітарного права.

"Порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил ЦАР і російських інструкторів включали надмірне використання сили, невибіркові вбивства, захоплення шкіл і грабежі у великому розмірі, в тому числі майна міжнародних гуманітарних організацій", - сказано в документі.

Основною джерельною базою, на яких будуються висновки доповіді, були розповіді очевидців.

Нагадаємо, влада ЦАР заявила про перекидання військових з РФ на тлі боїв з повстанцями.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у ЦАР підірвалися троє росіян і двоє місцевих поліцейських.

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наемник ЦАР
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