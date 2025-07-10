Убийство свидетелей и подкуп за миллион: полиция сорвала план банды из Днепропетровщины

Сын главаря влиятельной банды из Днепропетровской области разработал жестокий план, чтобы вытащить отца из СИЗО. В частности, он заказал убийство свидетелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Предыстория

В 2024 году правоохранители задержали отца и сына по подозрению в незаконном хранении арсенала оружия. Впоследствии выяснилось, что задержанный мужчина возглавлял группировку, действовавшую в Днепропетровской области.

Банда занималась избиениями, покушениями на убийство, незаконным оборотом оружия, запугиванием бизнеса, шантажом предпринимателей и легализацией преступных доходов через сеть фиктивных компаний.

По данным источников РБК-Украина, фамилия лидера группировки - Грицун.

В феврале 2025 года правоохранители ликвидировали банду. Главарь был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Жестокий план сына

После этого следователи установили, что сын главаря, чтобы освободить отца, организовал подготовку к убийству ключевых свидетелей. Он предложил исполнителям награду в размере 100 тысяч долларов и передал 10 тысяч долларов как задаток.

Кроме того, в это же время адвокат фигуранта предложил взятку в размере 1 миллиона долларов сотрудникам полиции за содействие в закрытии уголовных дел. 100 тысяч долларов были переданы посреднику, который должен был вручить деньги правоохранителям.

В результате обысков в Киеве и Днепропетровской области правоохранители изъяли оружие, средства слежки, черновую бухгалтерию и электронные носители, имеющие доказательное значение.

Фото: правоохранители провели обыски (npu.gov.ua)

Фигурантам сообщили о подозрении за подготовку к умышленному убийству и за предложение взятки. Им угрожает пожизненный срок.