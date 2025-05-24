Убийство Портнова: знаменитый футбольный тренер стал свидетелем расстрела

Жена тренера, Кайра Перейра, подтвердила, что в среду, 21 мая, она и ее муж стали свидетелями расстрела Портнова у ворот Американской школы Посуэло-де-Аларкон, где учатся ее дети.

Модель отказалась вдаваться в подробности, так как переживает трудные времена, и попросила "проявить большое уважение к семьям, в которых это произошло". Но все же она поделилась некоторыми деталями пережитого.

"Да, мы были там в какой-то момент. Это очень деликатный вопрос, и я стараюсь относиться к нему с большим уважением. Правда в том, что это была ситуация, которая заставила вас почувствовать себя неловко", - сказала она.