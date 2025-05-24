Убийство Портнова: знаменитый футбольный тренер стал свидетелем расстрела
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в компании своей семьи стал свидетелем убийства бывшего замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Espanol.
Жена тренера, Кайра Перейра, подтвердила, что в среду, 21 мая, она и ее муж стали свидетелями расстрела Портнова у ворот Американской школы Посуэло-де-Аларкон, где учатся ее дети.
Модель отказалась вдаваться в подробности, так как переживает трудные времена, и попросила "проявить большое уважение к семьям, в которых это произошло". Но все же она поделилась некоторыми деталями пережитого.
"Да, мы были там в какой-то момент. Это очень деликатный вопрос, и я стараюсь относиться к нему с большим уважением. Правда в том, что это была ситуация, которая заставила вас почувствовать себя неловко", - сказала она.
Расстрел Портнова
Напомним, 21 мая в Мадриде неизвестный застрелил Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Убийство произошло после того, как он отвел в школу двух своих дочерей.
Согласно предварительной информации, стрелок совершил 9 выстрелов. Однако к убийству может быть причастен не только он, но и два сообщника.
Полиция Испании считает, что ситуация имеет признаки тщательно спланированного и заказного убийства.
Вчера глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Испания предоставила нашей стране всю информацию о случившемся, поскольку Портнов был гражданином Украины.
"Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют своего времени, чтобы быть обнародованными, имею в виду с испанской стороны. Мы владеем этой информацией о факте убийства. Соответственно, МИД сообщил все причастные органы для дальнейшего реагирования", - сказал он.
Подробнее о том, кто такой Андрей Портнов и что о нем известно - читайте в материале РБК-Украина.
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