Убийство Портнова и возможные сроки новых переговоров Украины и РФ: новости за 21 мая

Бывшего украинского политика Андрея Портнова убили в Мадриде. Тем временем президент Финляндии Александр Стубб назвал возможные сроки нового раунда переговоров Украины и России.

Более детально о том, что произошло в среду, 21 мая, - в материале РБК-Украина .

Портнова застрелили в Мадриде

Бывшего украинского политика и юриста - Андрея Портнова застрелили. Это произошло в среду, 21 мая в Испании.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно об убийстве Портнова на данный момент.

"Технические" переговоры Украины и РФ могут пройти в Ватикане на следующей неделе, - Стубб

На следующей неделе в Ватикане могут состояться новые "технические" переговоры между Украиной и Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", - отметил он.

Трамп не спешит с санкциями против Кремля: посмотрим, как поведет себя Россия

Президент США Дональд Трамп пока не собирается вводить санкции против России. Он заявил, что нужно посмотреть на дальнейшие шаги Москвы.

При этом он назвал нынешнюю стадию войны РФ против Украины "критическим временем".

Дроны ударили по оборонному заводу в РФ: производит детали для танков, САУ и ракет

В России был атакован завод, который производит компоненты для танков, гаубиц и ракет. Речь идет о Болховском заводе полупроводниковых приборов в городе Болхов Орловской области.

Как отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления.

Зеленский об обмене "1000 на 1000": готовим, проверяем каждую фамилию

Украина готовится к масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000". Продолжается проверка каждой фамилии украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что почти ежедневно заслушивает доклады по подготовке Украины к проведению масштабного обмена пленными с РФ.