Общество Образование Деньги Изменения

Убийство подростка на станции фуникулера: подозреваемого оставили под стражей

Фото: Артем Косов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны (УГО) Артему Косову, которого обвиняют по делу о гибели подростка на станции столичного фуникулера в апреле 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Telegram генпрокурора Руслана Кравченко.

Согласно сегодняшнему решению суда, Косов будет оставаться под стражей до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко присутствовал на судебном заседании, и вступил в группу прокуроров по делу.

"Адвокаты делали все, чтобы затянуть рассмотрение (дела - ред.): срывы заседаний, манипуляции, откровенное издевательство над памятью погибшего. И вот сегодня они вообще отказались от защиты. Однако, по моему ходатайству суд назначил обвиняемому бесплатного адвоката, который будет работать с ним на постоянной основе", - отметил Кравченко.

По его словам, суд провел заседание и удовлетворил требование прокуратуры - еще 60 суток под стражей.

 

Убийство подростка на фуникулере в Киеве

Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник УГО спровоцировал конфликт с компанией подростков. После выхода из вагона фуникулера он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.

Позже у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день сотруднику УГО объявили о подозрении.

9 апреля 2024 года Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Досудебное расследование было завершено еще 5 мая 2024 года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

