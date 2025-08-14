Убийство подростка на станции фуникулера: подозреваемого оставили под стражей

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны (УГО) Артему Косову, которого обвиняют по делу о гибели подростка на станции столичного фуникулера в апреле 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Telegram генпрокурора Руслана Кравченко.

Согласно сегодняшнему решению суда, Косов будет оставаться под стражей до 11 октября без права на залог. Генеральный прокурор Руслан Кравченко присутствовал на судебном заседании, и вступил в группу прокуроров по делу. "Адвокаты делали все, чтобы затянуть рассмотрение (дела - ред.): срывы заседаний, манипуляции, откровенное издевательство над памятью погибшего. И вот сегодня они вообще отказались от защиты. Однако, по моему ходатайству суд назначил обвиняемому бесплатного адвоката, который будет работать с ним на постоянной основе", - отметил Кравченко. По его словам, суд провел заседание и удовлетворил требование прокуратуры - еще 60 суток под стражей.