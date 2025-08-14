ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Убийство подростка на станции фуникулера: подозреваемого оставили под стражей

Четверг 14 августа 2025 15:06
UA EN RU
Убийство подростка на станции фуникулера: подозреваемого оставили под стражей Фото: Артем Косов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны (УГО) Артему Косову, которого обвиняют по делу о гибели подростка на станции столичного фуникулера в апреле 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Telegram генпрокурора Руслана Кравченко.

Согласно сегодняшнему решению суда, Косов будет оставаться под стражей до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко присутствовал на судебном заседании, и вступил в группу прокуроров по делу.

"Адвокаты делали все, чтобы затянуть рассмотрение (дела - ред.): срывы заседаний, манипуляции, откровенное издевательство над памятью погибшего. И вот сегодня они вообще отказались от защиты. Однако, по моему ходатайству суд назначил обвиняемому бесплатного адвоката, который будет работать с ним на постоянной основе", - отметил Кравченко.

По его словам, суд провел заседание и удовлетворил требование прокуратуры - еще 60 суток под стражей.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве

Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник УГО спровоцировал конфликт с компанией подростков. После выхода из вагона фуникулера он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.

Позже у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день сотруднику УГО объявили о подозрении.

9 апреля 2024 года Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Досудебное расследование было завершено еще 5 мая 2024 года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГБР
Новости
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия