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Убийство Ганула: подозреваемым оказался военный, который самовольно покинул часть

Пятница 14 марта 2025 17:29
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Убийство Ганула: подозреваемым оказался военный, который самовольно покинул часть Фото: в Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяьна Ганула (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Вероятный стрелок - военный, который самовольно покинул часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

Он отметил, что задержанный - военнослужащий одной из военных частей 1978 года рождения.

"23 февраля 2025 года он был объявлен в розыск, как лицо, которое самовольно оставило военную часть", - добавил Выговский.

Убийство Ганула

Напомним, в центре Одессы сегодня, 14 марта, утром злоумышленник застрелил активиста Демьяна Ганула. Стрелок сбежал с места. После этого правоохранители начали розыск. Министр внутренних дел Игорь Клименко взял расследование под личный контроль.

Буквально через 5 часов стало известно, что правоохранители задержали вероятного стрелка. Им оказался мужчина 1978 года рождения.

По информации источников РБК-Украина, задержанный - Сергей Шалаев. Ему планируют сообщить о подозрении в умышленном убийстве, которое совершено по заказу.

Более детально об убийстве Ганула - в материале РБК-Украина.

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