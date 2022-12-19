Убил сослуживца выстрелом в голову. В России вновь произошел конфликт между военными

В воинской части под Москвой российский военный во время ссоры убил сослуживца выстрелом в голову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал Baza.
Конфликт между военными произошел утром 18 декабря. Во время ссоры военный достал пистолет и выстрелил в голову сослуживцу.
По предварительным данным, убитый был инженером. Его тело нашли в помещении автомобильной службы одной из воинских частей города Клин.
Вскоре стрелка нашли - им оказался бортовой техник вертолета. По словам убийцы, он разговаривал с инженером, но затем вспыхнула ссора, и он выстрелил в военного из пистолета "Макарова".
Напомним, в октябре в Белгородской области РФ в воинской части произошла стрельба. По официальной версии, на одном из полигонов двое граждан стран СНГ расстреляли личный состав подразделения. В результате 11 человек погибли, 15 пострадали.
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