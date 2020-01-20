Вбити корупційного монстра: чи зможе Гончарук перемогти корупцію у будівництві?

З моменту створення, ДАБІ повинна була спрямовувати і контролювати будівельну галузь як центральний орган виконавчої влади у цій сфері. Але щось пішло не так. Колосальні повноваження чиновників перетворили ДАБІ в одну з найбільш корупційних організацій в країні. Простим розчерком пера співробітники інспекції могли заморозити законне будівництво або закрити очі на існуючі порушення. І все це не заради безпеки українців, а задоволення власних інтересів.

За даними учасників ринку, з моменту створення ДАБІ відразу-ж була впроваджена корупційна схема, згідно з якою з кожного квадратного метра житла чиновники брали собі по $5. У масштабах країни - це колосальні суми. Мільйони доларів щорічно осідали в кишенях людей, які повинні були створювати умови для будівництва якісного та безпечного житла для населення, а замість цього вибудовували штучні перепони для забудовників, вимагаючи за вирішення проблем доларовий кеш. А оплачували це свято, як завжди, прості люди у вигляді корупційної націнки у вартості квадратних метрів житла або одержання потрібних дозвільних документів.

Створили цю нехитру систему такі собі Сергієнко і Воробьйов , які в часи Віктора Януковича очолювали управління дозвільних процедур ДАБІ. Минулого тижня під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука пройшло розширене наради з проблем будівельної галузі, на якому забудовники поскаржилися главі уряду, на кого б ви думали? - Правильно, Сергієнко і Воробйова, які "виринули" в ДАБІ вже за нової влади зі своїми старими схемами. Учасники галузі скаржаться, що, починаючи з осені 2019 року, схема "по $5 за метр" знову запрацювала з новою силою.

Присутня на засіданні в. о. голови ДАБІ Олена Костенко не стала відповідати на питання, як вищезазначені особи знову опинилися в очолюваній нею організації. "Я намагаюся вникнути", "мені важко розібратися", "якщо будуть факти..." і все в такому дусі. Нічого дивного, якщо подивитися, хто сприяв її призначенням. За неофіційною інформацією, причетним до призначення Костенко міг бути Володимир Родін, радник одного з заступників голови Офісу президента.

Втім, хто б і як не намагався побороти корупцію в ДАБІ - усе марно. Занадто велика спокуса. Інспекція перетворилася в корупційну гідру: рубаєш одну голову – замість неї виростають дві нові. Кожна влада оголошувала їм війну, але так і не змогла її перемогти.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук не став винятком і теж оголосив трохи-чи не хрестовий похід проти корупції в ДАБІ, публічно взявши на себе зобов'язання навести порядок в інспекції. На тій же нараді він пообіцяв усіх "схематозів" (так прем'єр назвав тих, хто брав участь у схемах) вигнати з ДАБІ. І навіть більше. За словами прем'єра, "Державну архітектурно-будівельну інспекцію – скасовуємо, ліквідуємо, як клас. Ми готові приймати рішення". Але чи вистачить прем'єр-міністру напору і мужності довести справу до кінця і нарешті очистити або ж зовсім ліквідувати корупційного монстра, у якого перетворилася ДАБІ?

Скоро побачимо. Якщо це станеться – це буде велика особиста перемога Олексія Гончарука та демонстрація позитивних змін, яких чекають виборці. Для кожного з нас це також буде перемогою, яку можна буде незабаром відчути у вигляді відсутності корупційної націнки на квадратні метри.