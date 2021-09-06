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УАФ пожиттєво дискваліфікувала тренера "Олімпії", який з кулаками накинувся на арбітра

Автор: Тіберій Юрик

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняав рішення довічно дискваліфікувати тренера футбольного клубу "Олімпія" Олександра Кулика, який після фінального свистка матчу другого попереднього етапу Кубка України ФК "Олімпія" - ФК "Вовчанськ" вибіг на поле і кілька разів ударив арбітра Ростислава Дубину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

"За неналежну поведінку, що шкодить репутації футболу, КДК УАФ заборонив головному тренеру ФК "Олімпія" Олександру Кулику здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно", - йдеться в повідомленні.

Захисник клубу Олександр Гарбар, який також напав на арбітра, дискваліфікований на рік. Начальник команди Дмитро Галицький отримав аналогічне покарання.

Футбольний клуб "Олімпія" повинен сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 тісяч гривен.

"У відповідності до Дисциплінарних правил УАФ дане рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ", - додали в асоціації.

Нагадаємо, що матч Бразилії й Аргентини перервали через порушення ізоляції гравцями.

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Футбол