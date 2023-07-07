УАФ наказала "Шахтер" и "Днепр-1" за побоище на финише сезона УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации определился с наказаниями для отечественных грандов за неподобающее поведение в очном противостоянии. "Горняков" и "спортклубовцев" ждут длительные баны и денежные штрафы.

КДК УАФ отстранил четырех исполнителей "Шахтера". Защитники Ярослав Ракицкий и Виктор Корниенко получили по 4 матча дисквалификации, хавбек Егор Назарина – 3, а вратарь Анатолий Трубин – 2 поединка бана и еще два условно. На 4 матча дисквалифицированы защитник "Днепра-1" Виталий Федорив и его одноклубник Алексей Гуцуляк.

Наказаны и двое легионеров. Коста-риканец Рональд Матаррита и бразилец Жоау Пеглоу получили те же 4 поединка бана. Однако оба иностранца покинули "Днепр-1" после сезона 2022/23.

Все футболисты уже отбыли один матч дисквалификаций, пропустив 30 тур Премьер-лиги предыдущего сезона. Кроме того, ассоциация обязала оба клуба заплатить по 500 тысяч гривен штрафа. Эти средства передадут благотворительной платформе UNITED24.

Кулачные бои на газоне "Арены Львов" вспыхнули в добавленное время. Назарина у боковой линии жестко сыграл против Пеглоу, а тот вскочил на ноги и решил выяснить отношения с обидчиком. Постепенно конфликт перерос в массовую драку с участием футболистов и персонала "Шахтера" и "Днепра-1".