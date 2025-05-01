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В центре Копенгагена авто влетело в толпу, по меньшей мере 12 пострадавших

Фото: в центре Копенгагена авто влетело в толпу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В центре Копенгагена автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

По данным СМИ, авария произошла еще в среду, 30 апреля. Авто въехало в толпу на мосту Луизы, который является популярным местом отдыха.

По данным полиции, в толпу врезался 75-летний мужчина. Сначала он скрылся с места аварии, однако его зашли правоохранители. Водителю уже предъявили обвинения.

"Я был за рулем. Мне стыдно это осознавать. Мне очень стыдно за это. Но я не признаю себя виновным, это потому, что я не был в состоянии алкогольного опьянения. Я хорошо выспался и принимаю лекарства", - заявил водитель.

Известно, что в аварии пострадали по меньшей мере 12 человек, трое из них - в критическом состоянии.

Другие аварии

Напомним, в декабре прошлого года в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке. В результате происшествия было много пострадавших.

Также в Новом Орлеане автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.

На днях в канадском городе Ванкувер автомобиль влетел в толпу людей во время фестиваля, посвященного Дню Лапу-Лапу. Сообщают о погибших и раненых

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