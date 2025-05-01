В центре Копенгагена авто влетело в толпу, по меньшей мере 12 пострадавших

В центре Копенгагена автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

По данным СМИ, авария произошла еще в среду, 30 апреля. Авто въехало в толпу на мосту Луизы, который является популярным местом отдыха.

По данным полиции, в толпу врезался 75-летний мужчина. Сначала он скрылся с места аварии, однако его зашли правоохранители. Водителю уже предъявили обвинения.

"Я был за рулем. Мне стыдно это осознавать. Мне очень стыдно за это. Но я не признаю себя виновным, это потому, что я не был в состоянии алкогольного опьянения. Я хорошо выспался и принимаю лекарства", - заявил водитель.

Известно, что в аварии пострадали по меньшей мере 12 человек, трое из них - в критическом состоянии.