В Швеции произошла стрельба в школе, погибли около 10 человек и нападавший

Масштабная стрельба произошла в школе города Эребру на юге Швеции. Уже известно о погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

Известно, что около 13:30 по местному времени местная полиция получила сообщение о стрельбе в в школе Campus Risbergska.

По словам главы полицейского округа Эребру Роберто Эйда Фореста, в результате стрельбы погибли "около десяти человек".

Он уточнил, что полиция устанавливает личности погибших и пока не будет сообщать никаких подробностей о жертвах. Также не будут раскрывать данных о количестве раненых.

Известно, что среди погибших есть и подозреваемый в совершении преступления. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. В полиции не исключают, что к стрельбе могут быть причастны несколько человек, но нападавший действовал сам.