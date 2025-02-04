В Швеции произошла стрельба в школе, погибли около 10 человек и нападавший
Масштабная стрельба произошла в школе города Эребру на юге Швеции. Уже известно о погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.
Известно, что около 13:30 по местному времени местная полиция получила сообщение о стрельбе в в школе Campus Risbergska.
По словам главы полицейского округа Эребру Роберто Эйда Фореста, в результате стрельбы погибли "около десяти человек".
Он уточнил, что полиция устанавливает личности погибших и пока не будет сообщать никаких подробностей о жертвах. Также не будут раскрывать данных о количестве раненых.
Известно, что среди погибших есть и подозреваемый в совершении преступления. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. В полиции не исключают, что к стрельбе могут быть причастны несколько человек, но нападавший действовал сам.
Напомним, в среду, 1 января, в центре города Цетине в Черногории мужчина открыл смертельный огонь в баре, а затем вышел на улицу и начал стрелять в прохожих. В результате есть погибшие и пострадавшие.
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