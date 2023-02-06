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"У нас их мало". В Минобороны Польши ушли от ответа, передадут ли Украине F-16

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ушел от прямо ответа на вопрос, передадут ли Украине современные истребители F-16, если США примут соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Блащака в интервью РАР.

"У нас их слишком мало, всего 48. Жаль, что при принятии решения о закупке не был избран больший контракт", - сказал он.

В то же время глава Минобороны заявил, что именно давление Польши на партнеров НАТО помогло Украине получить ЗРК Patriot и танки Leopard.

Блащак предположил, что война в Украине будет продолжаться и не закончится в ближайшее время. Он подчеркнул, что Польша будет поддерживать Украину, потому что "свободная Украина - это свободная Польша".

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать Украине F-16. Но он отметил, что это возможно только в координации с НАТО.

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова говорить с партнерами о F-16 для Украины, но заботится о собственной безопасности.

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