"У нас гібридна війна". Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації в країні. Як мінімум однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра "Голосу Америки".
Загалом зробили понад 13 мільйонів щеплень: із них 7,5 мільйонів людей отримали одну дозу, ще 6 мільйонів є повністю вакцинованими.
В МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.
"Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось", - сказав Ляшко.
Раніше вчені повідомили, що вакцинація на 90% знижує ризик госпіталізації або смерті при COVID-зараженні.