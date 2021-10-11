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"У нас гібридна війна". Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації в країні. Як мінімум однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра "Голосу Америки".

Загалом зробили понад 13 мільйонів щеплень: із них 7,5 мільйонів людей отримали одну дозу, ще 6 мільйонів є повністю вакцинованими.

В МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.

"Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось", - сказав Ляшко.

Раніше вчені повідомили, що вакцинація на 90% знижує ризик госпіталізації або смерті при COVID-зараженні.

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ВакцинаціяВіктор Ляшко