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В Москве неизвестные напали на посольство Швеции

Иллюстративное фото: в Москве неизвестные напали на посольство Швеции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Группа неизвестных напала на посольство Швеции в Москве. Они применили газовые баллончики.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Dagens industri.

По данным СМИ, трое неизвестных мужчин бросали бутылки и распыляли газовые баллончики в помещении охраны у посольства. За эти действия их задержала местная полиция.

Впоследствии Министерство иностранных дел заявило, что знают об инциденте и общаются по этому поводу с посольством в Москве.

Следует заметить, что это не первый случай, когда посольство Швеции в РФ страдает от действий неизвестных. В феврале этого года люди в масках забрасывали здание пакетами с фекалиями. Инцидент произошел после того, как проголосовала за членство Швеции в НАТО, и, по данным российских СМИ, это было связано с вступлением Швеции в оборонный альянс.

Риски войны НАТО и РФ

Украина и некоторые западные страны не исключают возможности войны России против НАТО. В Киеве предполагают, что следующими целями Кремля могут стать Польша или страны Балтии.

Эстонская разведка отмечает, что Россия уже готовится к новому конфликту, который может начаться в течение следующего десятилетия. В то же время в Германии предполагают, что Москва способна начать агрессию против НАТО уже в 2029 году.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны блока должны изменить траекторию войны России против Украины.

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