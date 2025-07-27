"У меня была опухоль мозга". Дарья Михайленко - о жизни с футболистом сборной, ревности и материнстве

– Дарья, в статусе жены футболиста ты уже ровно год. Что за это время оказалось совсем не таким, как ты представляла до свадьбы?

– Ничего. Потому что я сразу понимала, что ничего не изменится и наша любовь становится крепче с годами и поступками, а не официальным статусом. Я все так же жду его со сборов и выездных матчей, и наслаждаюсь временем проведенным вместе.

Дарья и Николай Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Твоя история - не о "жене футболиста", которая появилась, когда уже было все. Вы с Николаем оба из городка Варва, и, кажется, начинали встречаться еще тогда, когда о больших стадионах только мечталось. Как все начиналось между вами?

– Мы уже шестой год вместе. И когда у нас все начиналось, у меня и мысли не было, как у него там с футболом. Я видела парня, который каждый день работал на стадионе, проезжал и пробегал большое количество километров.

Я прихожу на стадион, а он уже там: то пресс качает, потом лесенку бегает, а дальше работает с мячом. А я ведь еще та фанатка спорта, и мы постепенно начали заниматься вместе: пробежали полмарафона, много раз переплывали нашу дамбу, играли в волейбол и понимали, что хотим все время быть вместе.

Дарья и Николай Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Часто говорят, что футбол - это не только спорт, но и жесткая дисциплина. Что стало для тебя самым тяжелым в режиме мужа: постоянные сборы, график, отсутствие стабильности?

– Самое тяжелое - это его отсутствие. Это не день и даже не десять дней. Это может быть 6-8 недель. А когда он играл по арендам, мы жили на расстоянии и виделись только после игры, на которую я приезжала, чтобы болеть за него.

– А что бы ты сказала фанам, которые бывают очень критичными к игрокам после проигрышей? Как это влияет на Николая и на вашу семью?

– Не всегда будут победы, но когда у тебя есть поддержка - ты обязательно их одержишь. Если ты болеешь, то надо до последнего. Меня очень злит, когда ребята проигрывают - на них говорят неприятные вещи, а когда выигрывают - они их любят. Абсурд.

Или ты болеешь за свою команду, или для чего это все? На нас это никак не влияет. Я всегда поддерживаю, потому что знаю, как все это трудно.

Дарья и Николай Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Недавно ты делилась воспоминаниями о сложном периоде в жизни, связанном с удалением опухоли. Как этот этап повлиял на тебя и твое отношение к жизни?

– Это был сложный этап, но мы его прошли вместе. Я начала ценить жизнь, не бояться делать то, что хочу, потому что я любила откладывать на потом.

– Как любимый тебя поддерживал? И изменило ли это что-то в ваших отношениях?

– Без его поддержки я бы не выдержала всего этого. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать.

Он ночевал на маленьком диванчике со мной в больнице, поддерживал каждую секунду меня. Наши отношения стали крепче, мы прошли невероятно сложный этап не без слез, но с улыбкой.

– Когда проходишь через что-то подобное, иначе смотришь на повседневные вещи. Были ли для тебя какие-то "переоценки"? Возможно, после этого научилась больше ценить обычные моменты - прогулки, завтраки, присутствие друг друга рядом?

– Ценить жизнь, беречь здоровье и ценить рядом тех, кто с тобой. Жить и не откладывать. Не думать, а кто что скажет. Любить.

Дарья Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Учитывая твой опыт с непростым диагнозом, какой совет ты могла бы дать тем, кто только что услышал о чем-то подобном и сейчас ищет силы двигаться дальше?

– Когда в Польше мне сказали, что у меня опухоль головного мозга, я плакала, но говорила: "Я буду бороться". Вытерла слезы и начала искать врачей. Поэтому хочу сказать, что никогда нельзя опускать руки.

Поплакать, попсиховать - это нормально и даже нужно. Но надо взять волю в кулак, стиснуть зубы и бороться.

– В этом году в твоей жизни произошло особое событие - ты стала мамой. Что для тебя было самым неожиданным в этом новом опыте?

– После той сложной ситуации со мной, первое, что я спросила у врачей: "А я же смогу стать мамой?". Мой врач улыбнулся и ответил: "Потерпите хотя бы 2-4 месяца". Я очень хотела быть мамой и детально все изучала. Неожиданного ничего не было, все было как первый раз.

Дарья Михайленко с сыном (фото предоставлено Дарьей)

– Материнство - это уже большой вызов, а когда муж часто находится на тренировках или на сборах, оно становится еще сложнее. Как ты справляешься с этим балансом и где черпаешь силы?

– Мне помогает моя семья, особенно моя мама. Я еще и родила на ее день рождения. Силы черпаю из улыбки малыша. Я занимаюсь с ним каждый день. Также помогает мой любимый спорт. После тренировки, я как батарейка, туда-сюда.

– Как ты организовываешь свой день и быт с малышом, когда муж не рядом? Есть ли какие-то особые ритуалы или поддержка, которые помогают сохранять стабильность?

– Да, у нас есть график. Тренировки малыша: бассейн и массаж с гимнастикой. Также мои тренировки, когда он спит. А когда у нас часы бодрости, мы разговариваем с папой по телефону, и показываем, что мы уже умеем.

Дарья Михайленко с мужем и сыном (фото предоставлено Дарьей)

Мы все время с мужем на связи. У него скоро память в телефоне закончится от наших фото и видео. Так и поддерживаем связь.

– Когда у вас с Николаем появляется возможность провести время вдвоем, как вы обычно его проводите? Есть ли у вас какие-то особые традиции или любимые совместные занятия?

– Раньше любили играть в большой теннис, ездить за город на день, есть вкусную еду и смотреть Youtube. Теперь появился малыш, и когда он спит, любим тихонько посидеть на кухне и поговорить.

Дарья и Николай Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Учитывая насыщенный график мужа, как вы сохраняете романтику в отношениях, даже когда долго не видитесь?

– Всегда с ним на связи. Мы начинаем день с смс и заканчиваем ими. Он дарит мне цветы, я заказываю для него на подарок фигурки Naruto. Любим вспоминать какие-то романтические моменты из жизни.

– Остается ли место ревности в ваших отношениях, особенно учитывая, что Николай - публичный человек с насыщенным графиком?

– Нет, ревности нет. Он даже Instagram не хочет вести. Ему не интересно, что он публичный человек. Он просто хочет играть в футбол и наслаждаться им. Я же, наоборот, постоянно занимаюсь его страницей, чтобы больше людей о нем знали.

– Ты - фитнес-тренер, и многие твои подписчики восхищаются тем, как быстро ты вернула форму после рождения малыша. Что бы посоветовала молодым мамам, которые стремятся восстановиться, но не знают, с чего начать?

– Если нет никаких запретов - занимайтесь спортом. Неважно, сколько это, 20 минут или 40. Это уже большой вклад в себя. Питайтесь хорошо, чтобы были силы.

– Придерживаешься ли определенного рациона или особых принципов питания, чтобы поддерживать форму и здоровье?

– Да, я питаюсь 80/20. Где 80% - это полезное питание, а 20% - это то, что душа пожелает. Питаюсь 2-3 полноценных приемов пищи и один перекус.

– Какие продукты ты советуешь включать в ежедневный рацион молодым мамам для энергии и есть ли какие-то пищевые ошибки, которых стоит избегать во время восстановления после беременности?

– Главное - есть сбалансировано. Придерживаться белков, жиров и углеводов. Еда - это энергия и сила, а для мам это очень важно. Рекомендую мясо, рыбу, овощи, различные крупы и продукты с высоким содержанием железа. Меньше потреблять полуфабрикаты.

– Есть ли у вас любимые семейные рецепты, которые уже стали традицией в вашем доме? Поделись рецептом своего коронного блюда?

– Я люблю искать новые рецепты и готовить для семьи. А все рецепты можно найти у меня в Telegram-канале. Потому что коронного нет, все вкусное и полезное.

Дарья Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Если бы сейчас Николаю поступило предложение перейти в какой-то иностранный клуб... В какой стране вы бы хотели (мечтаете) пожить с семьей и почему именно там?

– Хочется получить опыт за рубежом, мы учим иностранные языки, всегда надо верить о шансе на вызов в какую-то иностранную команду. А вот страна души - Испания. Это наша мечта. Красивый язык, вкусная еда, невероятная природа и очень хороший футбол.

– Есть ли в футбольном и околофутбольном комьюнити люди, которые тебя лично "бесят"?

– Интересный вопрос. Меня не бесят люди, меня бесит несправедливость.

Дарья Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

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