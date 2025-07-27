"У меня была опухоль мозга". Дарья Михайленко - о жизни с футболистом сборной, ревности и материнстве

Дарья и Николай Михайленко вместе уже шесть лет. Их история любви началась в городке Варве, где они тренировались, мечтая о больших стадионах. Впоследствии Николай стал профессиональным футболистом, получил чемпионство с киевским "Динамо" и играет за сборную. В то же время Дарья - его неизменная опора и гораздо больше, чем просто "жена спортсмена".

Как на самом деле выглядит будничная жизнь жены футболиста, какие испытания скрывает за собой статус жены известного спортсмена, как тяжелые жизненные моменты меняют взгляд на семью и ценность любви, и как совместить материнство с динамичным ритмом мужа - в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказала Дарья Михайленко - фитнес-тренер и вторая половинка полузащитника "Динамо" и сборной Николая Михайленко.

В разговоре с РБК-Украина Дарья откровенно поделилась, как поддержка любимого помогла ей преодолеть страшный диагноз, как теперь она ценит каждый день с семьей и в чем секрет баланса между материнством, спортом и романтикой в семейной жизни.

– Дарья, в статусе жены футболиста ты уже ровно год. Что за это время оказалось совсем не таким, как ты представляла до свадьбы?

– Ничего. Потому что я сразу понимала, что ничего не изменится и наша любовь становится крепче с годами и поступками, а не официальным статусом. Я все так же жду его со сборов и выездных матчей, и наслаждаюсь временем проведенным вместе.

Дарья и Николай Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Твоя история - не о "жене футболиста", которая появилась, когда уже было все. Вы с Николаем оба из городка Варва, и, кажется, начинали встречаться еще тогда, когда о больших стадионах только мечталось. Как все начиналось между вами?

– Мы уже шестой год вместе. И когда у нас все начиналось, у меня и мысли не было, как у него там с футболом. Я видела парня, который каждый день работал на стадионе, проезжал и пробегал большое количество километров.

Я прихожу на стадион, а он уже там: то пресс качает, потом лесенку бегает, а дальше работает с мячом. А я ведь еще та фанатка спорта, и мы постепенно начали заниматься вместе: пробежали полмарафона, много раз переплывали нашу дамбу, играли в волейбол и понимали, что хотим все время быть вместе.

Дарья и Николай Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Часто говорят, что футбол - это не только спорт, но и жесткая дисциплина. Что стало для тебя самым тяжелым в режиме мужа: постоянные сборы, график, отсутствие стабильности?

– Самое тяжелое - это его отсутствие. Это не день и даже не десять дней. Это может быть 6-8 недель. А когда он играл по арендам, мы жили на расстоянии и виделись только после игры, на которую я приезжала, чтобы болеть за него.

– А что бы ты сказала фанам, которые бывают очень критичными к игрокам после проигрышей? Как это влияет на Николая и на вашу семью?

– Не всегда будут победы, но когда у тебя есть поддержка - ты обязательно их одержишь. Если ты болеешь, то надо до последнего. Меня очень злит, когда ребята проигрывают - на них говорят неприятные вещи, а когда выигрывают - они их любят. Абсурд.

Или ты болеешь за свою команду, или для чего это все? На нас это никак не влияет. Я всегда поддерживаю, потому что знаю, как все это трудно.

Дарья и Николай Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Недавно ты делилась воспоминаниями о сложном периоде в жизни, связанном с удалением опухоли. Как этот этап повлиял на тебя и твое отношение к жизни?

– Это был сложный этап, но мы его прошли вместе. Я начала ценить жизнь, не бояться делать то, что хочу, потому что я любила откладывать на потом.

– Как любимый тебя поддерживал? И изменило ли это что-то в ваших отношениях?

– Без его поддержки я бы не выдержала всего этого. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать.

Он ночевал на маленьком диванчике со мной в больнице, поддерживал каждую секунду меня. Наши отношения стали крепче, мы прошли невероятно сложный этап не без слез, но с улыбкой.

– Когда проходишь через что-то подобное, иначе смотришь на повседневные вещи. Были ли для тебя какие-то "переоценки"? Возможно, после этого научилась больше ценить обычные моменты - прогулки, завтраки, присутствие друг друга рядом?

– Ценить жизнь, беречь здоровье и ценить рядом тех, кто с тобой. Жить и не откладывать. Не думать, а кто что скажет. Любить.

Дарья Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Учитывая твой опыт с непростым диагнозом, какой совет ты могла бы дать тем, кто только что услышал о чем-то подобном и сейчас ищет силы двигаться дальше?

– Когда в Польше мне сказали, что у меня опухоль головного мозга, я плакала, но говорила: "Я буду бороться". Вытерла слезы и начала искать врачей. Поэтому хочу сказать, что никогда нельзя опускать руки.

Поплакать, попсиховать - это нормально и даже нужно. Но надо взять волю в кулак, стиснуть зубы и бороться.

– В этом году в твоей жизни произошло особое событие - ты стала мамой. Что для тебя было самым неожиданным в этом новом опыте?

– После той сложной ситуации со мной, первое, что я спросила у врачей: "А я же смогу стать мамой?". Мой врач улыбнулся и ответил: "Потерпите хотя бы 2-4 месяца". Я очень хотела быть мамой и детально все изучала. Неожиданного ничего не было, все было как первый раз.

Дарья Михайленко с сыном (фото предоставлено Дарьей)

– Материнство - это уже большой вызов, а когда муж часто находится на тренировках или на сборах, оно становится еще сложнее. Как ты справляешься с этим балансом и где черпаешь силы?

– Мне помогает моя семья, особенно моя мама. Я еще и родила на ее день рождения. Силы черпаю из улыбки малыша. Я занимаюсь с ним каждый день. Также помогает мой любимый спорт. После тренировки, я как батарейка, туда-сюда.

– Как ты организовываешь свой день и быт с малышом, когда муж не рядом? Есть ли какие-то особые ритуалы или поддержка, которые помогают сохранять стабильность?

– Да, у нас есть график. Тренировки малыша: бассейн и массаж с гимнастикой. Также мои тренировки, когда он спит. А когда у нас часы бодрости, мы разговариваем с папой по телефону, и показываем, что мы уже умеем.

Дарья Михайленко с мужем и сыном (фото предоставлено Дарьей)

Мы все время с мужем на связи. У него скоро память в телефоне закончится от наших фото и видео. Так и поддерживаем связь.

– Когда у вас с Николаем появляется возможность провести время вдвоем, как вы обычно его проводите? Есть ли у вас какие-то особые традиции или любимые совместные занятия?

– Раньше любили играть в большой теннис, ездить за город на день, есть вкусную еду и смотреть Youtube. Теперь появился малыш, и когда он спит, любим тихонько посидеть на кухне и поговорить.

Дарья и Николай Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Учитывая насыщенный график мужа, как вы сохраняете романтику в отношениях, даже когда долго не видитесь?

– Всегда с ним на связи. Мы начинаем день с смс и заканчиваем ими. Он дарит мне цветы, я заказываю для него на подарок фигурки Naruto. Любим вспоминать какие-то романтические моменты из жизни.

– Остается ли место ревности в ваших отношениях, особенно учитывая, что Николай - публичный человек с насыщенным графиком?

– Нет, ревности нет. Он даже Instagram не хочет вести. Ему не интересно, что он публичный человек. Он просто хочет играть в футбол и наслаждаться им. Я же, наоборот, постоянно занимаюсь его страницей, чтобы больше людей о нем знали.

– Ты - фитнес-тренер, и многие твои подписчики восхищаются тем, как быстро ты вернула форму после рождения малыша. Что бы посоветовала молодым мамам, которые стремятся восстановиться, но не знают, с чего начать?

– Если нет никаких запретов - занимайтесь спортом. Неважно, сколько это, 20 минут или 40. Это уже большой вклад в себя. Питайтесь хорошо, чтобы были силы.

– Придерживаешься ли определенного рациона или особых принципов питания, чтобы поддерживать форму и здоровье?

– Да, я питаюсь 80/20. Где 80% - это полезное питание, а 20% - это то, что душа пожелает. Питаюсь 2-3 полноценных приемов пищи и один перекус.

– Какие продукты ты советуешь включать в ежедневный рацион молодым мамам для энергии и есть ли какие-то пищевые ошибки, которых стоит избегать во время восстановления после беременности?

– Главное - есть сбалансировано. Придерживаться белков, жиров и углеводов. Еда - это энергия и сила, а для мам это очень важно. Рекомендую мясо, рыбу, овощи, различные крупы и продукты с высоким содержанием железа. Меньше потреблять полуфабрикаты.

– Есть ли у вас любимые семейные рецепты, которые уже стали традицией в вашем доме? Поделись рецептом своего коронного блюда?

– Я люблю искать новые рецепты и готовить для семьи. А все рецепты можно найти у меня в Telegram-канале. Потому что коронного нет, все вкусное и полезное.

Дарья Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

– Если бы сейчас Николаю поступило предложение перейти в какой-то иностранный клуб... В какой стране вы бы хотели (мечтаете) пожить с семьей и почему именно там?

– Хочется получить опыт за рубежом, мы учим иностранные языки, всегда надо верить о шансе на вызов в какую-то иностранную команду. А вот страна души - Испания. Это наша мечта. Красивый язык, вкусная еда, невероятная природа и очень хороший футбол.

– Есть ли в футбольном и околофутбольном комьюнити люди, которые тебя лично "бесят"?

– Интересный вопрос. Меня не бесят люди, меня бесит несправедливость.

Дарья Михайленко (фото предоставлено Дарьей)

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