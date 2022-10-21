"У них есть все". Оккупанты отчаянно сравнивают обеспечение армий РФ и Украины, - перехват

Оккупант в разговоре с женой рассказал, что его подразделение осталось без боеприпасов, а бронежилеты, которые им выдало командование, "шьются насквозь".

Также, по его словам, у украинской армии, в отличии от российской, есть все, в том числе средства слежения, с помощью которых ВСУ бьют по позициям россиян.

К тому же, оккупант выразил надежду, что сможет уехать из Украины раньше, чем закончится его контракт.