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"У них есть все". Оккупанты отчаянно сравнивают обеспечение армий РФ и Украины, - перехват

Фото: оккупанты отчаянно сравнивают обеспечение армий РФ и Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска жалуются на обеспечение своей армии и заявляют, что не хотят продлевать контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Оккупант в разговоре с женой рассказал, что его подразделение осталось без боеприпасов, а бронежилеты, которые им выдало командование, "шьются насквозь".

Также, по его словам, у украинской армии, в отличии от российской, есть все, в том числе средства слежения, с помощью которых ВСУ бьют по позициям россиян.

К тому же, оккупант выразил надежду, что сможет уехать из Украины раньше, чем закончится его контракт.

Ранее мы публиковали разговор, в котором россиянин жалуется, что его сослуживцы относятся к раненным как к "отработанному" материалу.

Еще один оккупант рассказал своей родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя во время пребывания во временно оккупированном регионе.

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окупантиРоссийская Федерация