У тюрмах Італії та Греції перебувають понад 330 українських моряків

У МЗС наголошують, що українці все частіше потрапляють у піратський полон

В Италии задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции - 186 моряков. Об этом заявил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Погорельцев отметил, что в последнее время участилось количество случаев, когда украинские моряки попадают в пиратский плен, когда их используют преступные группировки для перевозки нелегалов или контрабанды.

"Количество наших моряков, которые были задержаны, арестованы или уже получили свои приговоры, высокое: более 150 человек - в Италии, 186 - в Греции ", - рассказал он журналистам в четверг в Киеве.

Погорельцев добавил, что в 2018 году 64 моряка были освобождены и возвращены домой.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в тюрьмах Греции, по состоянию на 21 февраля 2019 года, отбывают наказание 168 украинцев. По словам Денисовой, многие из них нуждаются в медицинской помощи и улучшения условий содержания.

РБК-Украина писало, что в ноябре 2018 года в Украину из Греции вернулись трое украинских моряков судна Mekong Spirit, которое задержали 25 мая 2017 года.