У тюрмах Італії та Греції перебувають понад 330 українських моряків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МЗС наголошують, що українці все частіше потрапляють у піратський полон

В Італії затримані, заарештовані або вже отримали вироки за незаконну діяльність понад 150 українських моряків, в Греції - 186 моряків. Про це заявив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Погорельцев зазначив, що останнім часом почастішала кількість випадків, коли українські моряки потрапляють у піратський полон, коли їх використовують злочинні угруповання для перевезення нелегалів чи контрабанди.

"Кількість наших моряків, які затримані, заарештовані або вже отримали свої вироки, високе: більше 150 осіб - в Італії, 186 - в Греції ", - розповів він журналістам у четвер у Києві.

Погорельцев додав, що в 2018 році 64 моряка були звільнені і повернені додому.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у тюрмах Греції, станом на 21 лютого 2019 року, відбувають покарання 168 українців. За словами Денісової, багато з них потребують медичної допомоги та покращення умов тримання.

РБК-Україна писало, що у листопаді 2018 року в Україну з Греції повернулись троє українських моряків судна Mekong Spirit, яке затримали 25 травня 2017 року.