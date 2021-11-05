Тисячі розвідувальників США можуть звільнити за відмову від COVID-вакцинації, - AP

За інформацією члена Комітету з розвідки Палати представників Кріса Стюарта, на кінець жовтня у кількох розвідувальних відомствах не було вакциновано навіть 20% працівників, а в деяких структурах до 40%.

Однак у Комітеті відмовляються називати відомства, оскільки повну інформацію про показники імунізації було засекречено.

Зазначено, що американські конгресмени та сенатори висловлюють занепокоєння щодо звільнення співробітників із установ, оскільки це несе загрозу нацбезпеці країни.

Зокрема, Національний комітет Республіканської партії США заявив, що подає позов до суду, щоб оскаржити рішення адміністрації.