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Тисячі розвідувальників США можуть звільнити за відмову від COVID-вакцинації, - AP

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США, П'ятниця 05 листопада 2021 09:35
Тисячі розвідувальників США можуть звільнити за відмову від COVID-вакцинації, - AP Фото: тисячам розвідувальників США загрожує звільнення за відмову від COVID-вакцинації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Тисячі працівників розвідувальних органів США незабаром можуть бути звільнені. Причиною тому є відмова від COVID-вакцинації, яке є обов'язковим для даної категорії, згідно з рішенням уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією члена Комітету з розвідки Палати представників Кріса Стюарта, на кінець жовтня у кількох розвідувальних відомствах не було вакциновано навіть 20% працівників, а в деяких структурах до 40%.

Однак у Комітеті відмовляються називати відомства, оскільки повну інформацію про показники імунізації було засекречено.

Зазначено, що американські конгресмени та сенатори висловлюють занепокоєння щодо звільнення співробітників із установ, оскільки це несе загрозу нацбезпеці країни.

Зокрема, Національний комітет Республіканської партії США заявив, що подає позов до суду, щоб оскаржити рішення адміністрації.

Нагадаємо, крім цього у США співробітників великих компаній, в яких працює 100 і більше осіб, зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу або щотижня здавати тести.

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Сполучені Штати Америки Вакцина від коронавірусу
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