"Тисячі ракет по містах і селах": у Міноборони закликали не постачати Росії технології для вбивств

Світ понинен припинити постачати Росії технології, які пізніше будуть використані для виготовлення ракет. Таким чином вдасться запобігти нових смертей українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

"Тисячі ракет по наших містах і селах. Світе, врятуй нас від цього смертоносного металу, який вбиває наших дітей і жінок! Припиніть постачати Мордору технології, які вони використовують для вбивства", - наголосили у Міноборони.

У відомстві зазначили, що 20 серпня українським громадянам доводилося тричі спускатися в укриття через повітряні тивоги.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у липні заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія використала до 60% усіх своїх ракет.

Проте, за його словами, радянські запаси країни-окупанта є великими, у зв'язку з чим підрахувати кількість снарядів достатньо складно.

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