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"Тисячі ракет по містах і селах": у Міноборони закликали не постачати Росії технології для вбивств

Фото: Світ має перестати постачати Росії технології для виготовлення ракет (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Світ понинен припинити постачати Росії технології, які пізніше будуть використані для виготовлення ракет. Таким чином вдасться запобігти нових смертей українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що 20 серпня українським громадянам доводилося тричі спускатися в укриття через повітряні тивоги.

"Тисячі ракет по наших містах і селах. Світе, врятуй нас від цього смертоносного металу, який вбиває наших дітей і жінок! Припиніть постачати Мордору технології, які вони використовують для вбивства", - наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у липні заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія використала до 60% усіх своїх ракет.

Проте, за його словами, радянські запаси країни-окупанта є великими, у зв'язку з чим підрахувати кількість снарядів достатньо складно.

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