Тисячі мігрантів з Венесуели в'їхали в Перу

За кілька останніх днів кордон Перу перетнули тисячі громадян Венесуели не зважаючи на введення суворих заходів щодо мігрантів без паспортів або віз. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що в чергах на прикордонний контрольно-пропускному пункті в Тумбес в суботу стояли тисячі людей. В ООН повідомили, деякі з них кілька тижнів йшли пішки до Перу.

Крім того повідомляється, що в п'ятницю в Перу було зареєстровано рекордну 4 700 тис. заяв про надання притулку. Всього в той день в'їхали в країну більше 8 тис. венесуельців.

Згідно з новими правилами, введеним в суботу, мігранти повинні мати паспорти і візи до прибуття в Перу. Перш, ніж нові правила перетину перуанського кордону вступили в силу, тисячі венесуельців вирушили на кордон з Перу в надії врятуватися від кризи в своїй країні.

Всього, за оцінками ООН, з-за економічної кризи з Венесуели виїхали 4 мільйона біженців і мігрантів.

Раніше повідомлялося, що в рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки і Близького Сходу в ЄС прибули вже 32,7 тисячі осіб.

РБК-Україна писало, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про відкриття кордону Боліваріанської Республіки з Колумбією, закритою в лютому.