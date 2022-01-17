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Тисяча за вакцинацію: українці витратили 1,5 млрд гривень

Автор: Ольга Белей

Українці витратили 1,5 млрд гривень в рамках програми "еПоддержка". Близько 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"З початку запуску програми "е Підтримка" понад 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі грн. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 млрд грн. Близько 1,5 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили", - йдеться в повідомленні відомства.

За видами витрат найбільш популярними стали:

  • книжкові магазини - 490 млн грн;
  • кінотеатри - 386 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги - 188 млн.грн.
  • залізничні та авіа пасажирські перевезення - 180 млн грн;
  • спорт - 146 млн грн.

У міністерстві нагадали, що з другої половини січня 2022 року програма буде розширена - українці віком від 60 років матимуть можливість витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри розповіли, коли і як на "ковідну" тисячу можна буде купити ліки.

Додамо, перед цим заступник керівника офісу президента України розповів, що отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу зможуть також громадяни з "зеленими" COVID-сертифікатами, які не є користувачами мобільного додатку "Дія" і не мають банківських карт, і пояснив, коли запрацюють традиційні способи видачі грошей.

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