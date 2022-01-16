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Тисяча за вакцинацію: українці витратили 1,3 млрд гривень

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Україна, Неділя 16 січня 2022 15:07
Тисяча за вакцинацію: українці витратили 1,3 млрд гривень Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Українці витратили понад 1,3 млрд гривень в рамках програми "еПідтримка". Близько 8,2 млн осіб відкрили картки в банках для отримання грошових коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Вже понад 1,3 млрд гривень витратили українці в рамках президентської програми еПідтримка. Найпопулярнішими напрямками залишаються книги, кіно і залізничні квитки", - зазначив глава уряду.

Він також зазначив, що станом на 15 січня 8,2 млн осіб відкрили карти в банках для отримання грошових коштів за даною програмою.

У той же час, 7 млн осіб подали заявки в "Дії" на отримання 1000 гривень за вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри розповіли, коли і як на" ковідну " тисячу можна буде купити ліки.

Додамо, перед цим заступник керівника офісу президента України розповів, що отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу зможуть також громадяни з "зеленими" covid-сертифікатами, які не є користувачами мобільного додатку " Дія " і не мають банківських карт, і пояснив, коли запрацюють традиційні способи видачі грошей.

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