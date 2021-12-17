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Тисяча за вакцинацію: українці отримали вже понад 500 млн гривень

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Україна, П'ятниця 17 грудня 2021 15:13
Тисяча за вакцинацію: українці отримали вже понад 500 млн гривень Фото: гроші на столі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Учасники пілотного проекту "еПідтримка" з виплати тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19 отримали вже понад 500 млн гривень. Виплати тепер відбуваються моментально після подачі заявки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.

"Обробили всі виплати, які накопичилися в період тестування виплат в "Діі" (~576 млн грн) і перейшли в режим онлайн", - написав він.

При цьому Гороховський зазначив, що виплати тепер відбуваються моментально після подачі заявки.

"Тепер платимо моментально після заявки на виплату. Такий фокус не вміє робити ніхто. Увечері напишу скільки клієнти витратили за першу добу і на що", - резюмував він.

Зазначимо, 16 грудня, вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "еПідтримка". Оскільки витратити ці кошти можна, зокрема, на покупку книг, то книжкові онлайн-магазини не витримали ажіотажу і "впали".

Нагадаємо, станом на ранок 17 грудня, учасники пілотного проекту "еПідтримка" з виплати тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19 оформили понад 1,2 мільйона заявок. Загалом на участь у програмі записалося вже 3,2 млн українців.

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