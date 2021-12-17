Тисяча за вакцинацію: українці отримали вже понад 500 млн гривень

Учасники пілотного проекту "еПідтримка" з виплати тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19 отримали вже понад 500 млн гривень. Виплати тепер відбуваються моментально після подачі заявки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.

"Обробили всі виплати, які накопичилися в період тестування виплат в "Діі" (~576 млн грн) і перейшли в режим онлайн", - написав він.

При цьому Гороховський зазначив, що виплати тепер відбуваються моментально після подачі заявки.

"Тепер платимо моментально після заявки на виплату. Такий фокус не вміє робити ніхто. Увечері напишу скільки клієнти витратили за першу добу і на що", - резюмував він.