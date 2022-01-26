Тисяча за вакцинацію: українців попередили про нову схему шахраїв

На Одещині промишляють шахраї, придумавши злочинну схему з "ковідною тисячею". Вони дзвонять жертвам під виглядом працівників банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області .

Так, зловмисники пропонують людям перевести гроші за вакцинацію з віртуальної картки на основний банківський рахунок громадянина (карту будь-якого банку). Таким чином вони виманюють особисті дані та номери карток, а потім списують із них гроші.

Жертвою такої схеми вже став 48-річний мешканець Одеси. У нього викрали 1 800 гривень з банківської картки, коли той надав шахраям персональну інформацію.

Поліцейські відкрили провадження за фактом шахрайства та розслідують цю справу.