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Тисяча за вакцинацію: українців попередили про нову схему шахраїв

Автор: Іванна Шовкун

На Одещині промишляють шахраї, придумавши злочинну схему з "ковідною тисячею". Вони дзвонять жертвам під виглядом працівників банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Так, зловмисники пропонують людям перевести гроші за вакцинацію з віртуальної картки на основний банківський рахунок громадянина (карту будь-якого банку). Таким чином вони виманюють особисті дані та номери карток, а потім списують із них гроші.

Жертвою такої схеми вже став 48-річний мешканець Одеси. У нього викрали 1 800 гривень з банківської картки, коли той надав шахраям персональну інформацію.

Поліцейські відкрили провадження за фактом шахрайства та розслідують цю справу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми "єПідтримка". Українці, які зроблять бустерне щеплення від коронавірусу, отримають додаткову виплату до "ковидної" тисячі гривень.

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