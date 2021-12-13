Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки, але є умова

З 19 грудня, українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу - зможуть отримати тисячу гривень. Починаючи з січня, громадяни старше 60 років - матимуть змогу витратити кошти на ліки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

Як відзначив президент, кошти можна буде витратити в тих сферах економіки, які найбільше постраждали внаслідок пандемії коронавірусу, а саме:

Для тих, хто не має доступу до застосунку - найближчим часом з'явиться альтернативний механізм.

Починаю з січня, громадяни старше 60 років, зможуть витратити тисячу на соціальні потреби, зокрема на ліки.

За словами Зеленського, програма "єПідтримка" розширюватиметься й надалі, аби стати доступнішою для якнайбільшої кількості громадян.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці того, на що саме можна буде витратити кошти за вакцинацію.

Очікується, що на виплати за вакцинацію з держбюджету цього року виділять 8 млрд гривень.

Зокрема, аби отримати кошти, необхідно оформити віртуальну карту в одному з банків партнерів та заповнити заявку в "Дії".