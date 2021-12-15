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Тисяча за вакцинацію. Ще в двох банках тепер можна оформити карту для виплати

Автор: Анастасія Рокитна

ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки в рамках проекту для виплат "ковидної тисячі". Для початку потрібно оновити додатки банків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу банку.

Для зарахування суми допомоги достатньо з 19 грудня для Приватбанку і з 20 грудня для Ощадбанку в мобільному додатку "Дії" потрібно:

  • подати заяву на отримання 1 тисячі грн,
  • вибрати номер картки для виплати допомоги,
  • дати згоду на обробку персональних даних.

Гроші можна використовувати протягом 4 місяців. Поповнення та зняття коштів з рахунку, перерахування на інші рахунки програмою не передбачено, а невикористані кошти повернуться державі.

Як подати заявку в "Дії"

Для початку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії. Послуга "еПоддержка" доступна, починаючи з версії "Дія" 3.0.20 для iOS і 3.0.17 для Android.

Інструкція подачі заявки на тисячу за вакцинацію:

  1. Переконатися, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат (або оформити його).
  2. Зайти в розділ Послуги.
  3. Знайти послугу "єПідтримка".
  4. Вибрати для виплати карту "єПідтримка".
  5. Очікувати зарахування грошей від Мінекономіки з 19 грудня.

Куди можна витратити отримані гроші

Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення;
  • покупку книг (тільки в книжкових магазинах).
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