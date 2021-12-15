Тисяча за вакцинацію. Ще в двох банках тепер можна оформити карту для виплати

ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки в рамках проекту для виплат "ковидної тисячі". Для початку потрібно оновити додатки банків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу банку.
Для зарахування суми допомоги достатньо з 19 грудня для Приватбанку і з 20 грудня для Ощадбанку в мобільному додатку "Дії" потрібно:
Гроші можна використовувати протягом 4 місяців. Поповнення та зняття коштів з рахунку, перерахування на інші рахунки програмою не передбачено, а невикористані кошти повернуться державі.
Для початку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії. Послуга "еПоддержка" доступна, починаючи з версії "Дія" 3.0.20 для iOS і 3.0.17 для Android.
Інструкція подачі заявки на тисячу за вакцинацію:
Отриману тисячу гривень можна буде витратити на: