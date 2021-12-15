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Тисяча за вакцинацію: банки відкрили вже понад 1,7 млн віртуальних карток

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні стартував пілотний проект щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію. Уже відкрито понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень. За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тисяч заявок на виплату. Це непоганий старт", - вважає Шмигаль.

З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу, додав він.

Куди можна витратити отримані гроші

Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення;
  • покупку книг (тільки в книжкових магазинах).

Нагадаємо, ще в двох банках тепер можна оформити карту для виплати.

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Вакцинація