RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тисяча за вакцинацію. Вже майже 6 млн українців оформили "еПідтримку"

Автор: Ольга Белей

Станом на 23 грудня вже майже 6 млн українців оформили послугу "еПідтримка", в рамках якої буде виплачена тисяча гривень за вакцинацію від COVID. Також стало відомо, на що саме витратили ці кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Вже понад 5,8 млн українців відкрили карти в банках, щоб скористатися програмою президента "еПідтримка". 4,7 млн осіб подали заявки в "Діі" на отримання 1000 грн і вже понад 2,3 млн громадян їх отримали", - написав він.

Прем'єр також зазначив, що в рамках ініціативи українці витратили майже 210 млн грн переважно на книги, кіно, театр і залізничні квитки.

Нагадаємо, станом на 19 грудня понад 3 млн українців оформили послугу "еПоддержка", в рамках якої буде виплачена тисяча гривень за вакцинацію від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДіяВакцина від коронавірусу