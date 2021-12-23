Тисяча за вакцинацію. Вже майже 6 млн українців оформили "еПідтримку"

Станом на 23 грудня вже майже 6 млн українців оформили послугу "еПідтримка", в рамках якої буде виплачена тисяча гривень за вакцинацію від COVID. Також стало відомо, на що саме витратили ці кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Вже понад 5,8 млн українців відкрили карти в банках, щоб скористатися програмою президента "еПідтримка". 4,7 млн осіб подали заявки в "Діі" на отримання 1000 грн і вже понад 2,3 млн громадян їх отримали", - написав він.

Прем'єр також зазначив, що в рамках ініціативи українці витратили майже 210 млн грн переважно на книги, кіно, театр і залізничні квитки.