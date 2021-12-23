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Тисяча за вакцинацію. Вже майже 6 млн українців оформили "еПідтримку"

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 15:34
Тисяча за вакцинацію. Вже майже 6 млн українців оформили "еПідтримку" Фото: гривні в руці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Станом на 23 грудня вже майже 6 млн українців оформили послугу "еПідтримка", в рамках якої буде виплачена тисяча гривень за вакцинацію від COVID. Також стало відомо, на що саме витратили ці кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Вже понад 5,8 млн українців відкрили карти в банках, щоб скористатися програмою президента "еПідтримка". 4,7 млн осіб подали заявки в "Діі" на отримання 1000 грн і вже понад 2,3 млн громадян їх отримали", - написав він.

Прем'єр також зазначив, що в рамках ініціативи українці витратили майже 210 млн грн переважно на книги, кіно, театр і залізничні квитки.

Нагадаємо, станом на 19 грудня понад 3 млн українців оформили послугу "еПоддержка", в рамках якої буде виплачена тисяча гривень за вакцинацію від COVID.

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