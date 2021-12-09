Тисяча гривень за вакцинацію. Коли з'являться нові способи подачі заяви

У Міністерстві цифрової трансформації анонсували нові способи подачі заяви на тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу . Очікується, що послуга запрацює в другій половині наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислава Баніка .

"У третьому кварталі 2022 року ми плануємо ввести інші способи подачі заяви на отримання тисячі гривень (за вакцинацію від коронавірусу - ред.)", - сказав Банік в ході брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За його словами, відомство спробує охопити і більш складні групи українців. У 2022 році планується введення нових інструментів отримання тисячі гривень та інші рішення щодо тих людей, які не мають смартфонів і доступу до додатка "дія".