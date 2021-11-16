Тисяча гривень за вакцинацію. Шмигаль розповів, звідки виділять кошти

Виплата за вакцинацію від коронавірусу в розмірі 1 тисячі гривень, яку напередодні анонсував президент Володимир Зеленський, буде виділена із загального фонду державного бюджету.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Вчора президент оголосив про підтримку окремих галузей через систему ваучерів і сертифікатів... Це буде фонд підтримки підприємництва, який постраждав від COVID. Це буде фонд у бюджеті. Це кошти державного бюджету України" - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень, зокрема, через додаток "Дія".