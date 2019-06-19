Тимчук застрелився у Києві: усі подробиці

Нардеп Дмитро Тимчук застралился у Києві сьогодні, 19 червня 2019 року. Всі подробиці про загибель Тимчука - в матеріалі РБК-Україна.

Через загибелі Тимчука в Раді відбулася хвилина мовчання

В ході засідання Верховної ради сьогодні, 19 червня, депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять Дмитра Тимчука, який сьогодні помер від вогнепального поранення.

"Самопоміч" висловила співчуття через загибель Тимчука

Об'єднання "Самопоміч" висловила співчуття через загибель Дмитра Тимчука.

"Сподіваємося на всебічне і об'єктивне розслідування обставин трагедії", - йдеться в повідомленні політсили в Facebook.

Розслідування загибелі Тимчука

У коментарі РБК-Україна речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що Тимчук помер від вогнепального поранення в голову. На даний момент, за його словами, слідство розглядає версію, що Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета.

Тимчук застрелився

Про загибель нардепа від "Народного фронту" Дмитра Тимчука повідомив у Twitter нардеп Антон Геращенко. За інформацією Геращенка, Тимчук загинув у себе вдома в Києві - при чищенні нагородного пістолета він завдав собі смертельного поранення. Тимчука виявила дружина, яка і викликала "швидку".

Дмитро Тимчук: біографічна довідка

Депутат Верховної ради Дмитро Тимчук був координатором групи "Інформаційний спротив", а також керував громадською організацією "Центр військово-політичних досліджень". Тимчук входить в список з 322 громадян України, проти яких Росія ввела санкції в листопаді 2018 року.

Тимчук став відомий завдяки висвітленню анексії Криму Росією і ситуації на Донбасі.

Освіту Тимчук здобув у Львівському вищому військово-політичному училищі, де навчався на факультеті військової журналістики, служив у військах протиповітряної оборони. Тимчук працював у штабі Нацгвардії, підрозділах Міноборони.