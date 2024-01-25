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"Тащи свою задницу на беговую дорожку". Звезда НБА попросил выгнать фаната за оскорбления

Фото: Лука Дончич рвется в корзину "Санз" (wfxrtv.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич столкнулся с недружественным отношением одного из болельщиков на трибунах "Американ Эйрлайнс Центра". Он намекнул на лишний вес балканца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBA Retweet.

24-летний словенец получил неодобрительный крик от фаната во время поединка регулярного первенства НБА против "Финикса". Болельщик "Санз" пошутил над физической формой лидера "Маверикс".

"Лука, ты уставший! Тащи свою ж*пу (задницу – ред.) на беговую дорожку", – воскликнул поклонник команды гостей.

Дончич услышал крик фаната. Он мгновенно попросил одного из стюардов домашней арены "Далласа" вывести нарушителя спокойствия. Впрочем, "Маверикс" словенца потерпели поражение от "Финикса" (109:132). Сам Дончич, который летом имел домашнее задание сбросить лишние килограммы, набрал 34 пункта.

 

 

 

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Победитель чемпионата Европы-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. На драфте НБА-2018 выбран под 3-м номером "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

Общается на четырех языках – словенском, сербском, испанском и английском. После сотрудничества с Nike подписал многолетний контракт с Air Jordan в 2019 году. Фанат белградской "Црвены Звезды".

К слову, тяжелый форвард "Портленда" Грант возглавил подборку моментов с баззером против "Хьюстона".

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