ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Twitter заборонив публікувати образи щодо раси і нації

Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Twitter посилила правила публікації повідомлень. Тепер у соцмережі будуть видаляти повідомлення, які ображають людей на підставі расових, етнічних чи національних ознак.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні компанії Twitter.

"Ми розширюємо наші правила щодо образливих заяв і забороняємо ті, які принижують людину через його раси, етнічної чи національної приналежності", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення з подібним змістом будуть видалені з соціальної мережі: цей процес також буде автоматизовано. Якщо обліковий запис неодноразово порушує правила Twitter, то її або тимчасово заблокують, або взагалі припинять роботу.

Відзначимо, що в червні минулого року соцмережа заборонила повідомлення, які принижують людей за їх релігійних переконань, в березні цього року - із-за віку, хвороби або фізичних обмежень.

Нагадаємо, раніше в Twitter заявили, що пов'язані з російським урядом акаунти у соцмережі просували рух QAnon. Ця угруповання поширювала теорії змови в підтримку президента США Дональда Трампа.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Twitterдискриминация