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Twitter заборонив публікувати образи щодо раси і нації

Каліфорнія, Четвер 03 грудня 2020 10:31
Twitter заборонив публікувати образи щодо раси і нації
Фото: смартфон (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Twitter посилила правила публікації повідомлень. Тепер у соцмережі будуть видаляти повідомлення, які ображають людей на підставі расових, етнічних чи національних ознак.

Про це йдеться в повідомленні компанії Twitter.

"Ми розширюємо наші правила щодо образливих заяв і забороняємо ті, які принижують людину через його раси, етнічної чи національної приналежності", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення з подібним змістом будуть видалені з соціальної мережі: цей процес також буде автоматизовано. Якщо обліковий запис неодноразово порушує правила Twitter, то її або тимчасово заблокують, або взагалі припинять роботу.

Відзначимо, що в червні минулого року соцмережа заборонила повідомлення, які принижують людей за їх релігійних переконань, в березні цього року - із-за віку, хвороби або фізичних обмежень.

Нагадаємо, раніше в Twitter заявили, що пов'язані з російським урядом акаунти у соцмережі просували рух QAnon. Ця угруповання поширювала теорії змови в підтримку президента США Дональда Трампа.

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