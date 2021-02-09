RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Twitter видалив більше 8 тисяч записів з фейками про COVID-19 майже за рік

Автор: Юлія Струк

Компанія Twitter видалила 8,4 тисячі записів у мікроблозі, які містили дезінформацію про коронавірус. Це сталося з березня 2020 року.

Про це свідчить повідомлення на сайті компанії.

Популярні новини
Процес імпічменту Трампа можуть призупинити на прохання адвоката 07 лютого 2021
У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо 09 лютого 2021
Pfizer подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в Бразилії 06 лютого 2021
Білорусь попросила Польщу екстрадувати засновників телеграм-каналу Nexta 07 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
"Ще одна гібридна зброя": Литва не буде застосовувати російську вакцину від COVID 06 лютого 2021
Розслідування по COVID-19 в Ухані: дослідники виявили "важливі докази" 07 лютого 2021
"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg 06 лютого 2021
Рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалось, - екологи 06 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021

Представник соцмережі з питань управління та філантропії в Іспанії Каміно Рохо підкреслила, що в березні минулого року для користувачів платформи набрали чинності нові правила, покликані звести до мінімуму дезінформацію про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.

"Відтоді наші команди видалили 8 493 твіти, а наші автоматизовані системи оскаржили (ствердження власників, - ред.) 11,6 млн акаунтів, які зробили обговорення COVID-19 об'єктом спаму і маніпулювання", - зазначила представник компанії.

Як повідомлялося, компанія Facebook розширює список помилкових тверджень про коронавіруси, які будуть видаляти з соцмережі.

Відзначимо, в квітні 2020-го Служба безпеки України викрила 241 інтернет-агітатора на поширенні фейків про коронавіруси COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України фейкКоронавірус
Читайте також
Поставки вакцини Sinovac до України можуть відкласти, - Reuters
Британія посилює правила в'їзду в країну через нові штами коронавірусу
Прогноз погоди