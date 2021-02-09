Twitter видалив більше 8 тисяч записів з фейками про COVID-19 майже за рік

Компанія Twitter видалила 8,4 тисячі записів у мікроблозі, які містили дезінформацію про коронавірус. Це сталося з березня 2020 року.
Представник соцмережі з питань управління та філантропії в Іспанії Каміно Рохо підкреслила, що в березні минулого року для користувачів платформи набрали чинності нові правила, покликані звести до мінімуму дезінформацію про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.
"Відтоді наші команди видалили 8 493 твіти, а наші автоматизовані системи оскаржили (ствердження власників, - ред.) 11,6 млн акаунтів, які зробили обговорення COVID-19 об'єктом спаму і маніпулювання", - зазначила представник компанії.
Як повідомлялося, компанія Facebook розширює список помилкових тверджень про коронавіруси, які будуть видаляти з соцмережі.
Відзначимо, в квітні 2020-го Служба безпеки України викрила 241 інтернет-агітатора на поширенні фейків про коронавіруси COVID-19.