Twitter тестує безпечний режим, щоб захистити користувачів від образ

У соціальній мережі Twitter запустили функцію, яка дозволяє блокувати акаунти за образи і тролінг інших користувачів. Включити безпечний режим можна в Налаштуваннях, і система буде автоматично на тиждень блокувати небажані облікові записи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії Twitter .

"Ми вводимо безпечний режим-функцію, яка дозволяє автоматично зменшити кількість небажаних взаємодій в Twitter, що, своєю чергою, покращує громадське обговорення", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Безпечний режим - це функція, яка на сім днів вносить в чорний список акаунти за використання потенційно образливих слів (лайок або розпалюють ненависть коментарів), а також за публікацію численних або непрошених відповідей твіти і згадок.

Спочатку режим буде протестований на невеликій групі користувачів.