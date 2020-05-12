Twitter ставити мітки на записи з неправдивими даними щодо коронавирусу

Соцмережа Twitter буде ставити мітки і попереджувальні повідомлення, щоб позначати вводять в оману і спірні дані про коронавирус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Маркувати запису компанія почала з понеділка, однак нововведення зачеплять і ті повідомлення, які були опубліковані раніше. Мітки будуть містити посилання на сторінку в Twitter або на зовнішній перевірений джерело з додатковою інформацією. Записи з недостовірною інформацією будуть видаляти.



"Наша мета полягає в тому, щоб полегшити пошук достовірної інформації в Twitter і обмежити поширення потенційно шкідливого і вводить в оману контенту", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter експериментує з функціями, що дозволять позначати неправдиву інформацію або "фейки" під твітом користувачам.

РБК-Україна писало, що сервіс мікроблогів Twitter почав тестувати функцію маркування контенту, який може носити образливий характер.