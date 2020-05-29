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Twitter позначив пост представника МЗС Китаю про завезення COVID-19 в Ухань

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Пост позначений як такий, що вимагає перевірки фактів

Соціальна мережа Twitter позначила пост офіційного представника Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні як такий, що вимагає перевірки фактів. Йдеться про повідомлення, у якому чиновник допустив завезення коронавірусу військовими США.

Про це свідчать дані в соцмережі.

Позначка у вигляді знаку оклику "Отримайте факти про COVID-19" з'явилася під повідомленням від 12 березня. У ньому представник МЗС КНР припустив, що американські військові могли завезти коронавірус в Ухань під час Всесвітніх військових ігор в жовтні минулого року.

Значок містить посилання на статтю, в якій офіційний представник ВООЗ заявила про тваринне, а не лабораторне походження COVID-19.

Нагадаємо, раніше радник з національної безпеки Білого дому Роберт О'Брайен порівняв реакцію Китаю на спалах коронавируса з реакцією СРСР на Чорнобильську ядерну катастрофу.

Як писало РБК-Україна, раніше Китай закликав США віддавати всі сили заради досягнення швидкої перемоги над пандемією COVID-19, а не ставити "ультиматум" ВООЗ.

Автор: Юлия Струк

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