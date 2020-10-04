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Twitter буде видаляти побажання Трампу смерті від коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

Соціальна мережа Twitter буде видаляти повідомлення, в яких користувачі бажають смерті хворому COVID-19 президенту США Дональду Трампу. Акаунти порушників можуть бути переведені в режим "тільки для читання".

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Про це заявили в самій компанії, пише Vice.

За інформацією видання, деякі користувачі платформи після повідомлень про зараження Трампа коронавірусом стали прямо або завуальовано бажати йому смерті.

"Твіти, в яких користувачі бажають кому-небудь смерті, серйозних тілесних ушкоджень або смертельної хвороби заборонені й мають бути вилучені", - повідомили в компанії.

У Twitter відзначили, що в такому випадку застосовується пункт "Про образливу поведінку" в угоді користувача.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампа госпіталізували менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус. Він буде проходити лікування у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда.

Також повідомлялося, що він не передавав свої повноваження віце-президенту Майку Пенсу і самостійно продовжує виконувати обов'язки.

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Новини України КоронавірусДональд Трамп