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Twitter буде видаляти фейкову інформацію про вакцини від коронавірусу

Автор: Даша Харченко

Соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавірусу. Зокрема, будуть видалятися повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.

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Про це Twitter повідомив на своїй сторінці.

Також будуть видалятися повідомлення про те, що вакцини нібито використовуються для контролю над людьми, а також помилкові і спростовані заяви про побічні ефекти препаратів.

"В контексті глобальної пандемії дезінформація про вакцини є серйозною і зростаючою проблемою", - йдеться в повідомленні.

У сервісі додали, що з 2021 року всі повідомлення з неперевіреною інформацією про вакцинацію позначатимуться як суперечливі.

Нагадаємо, 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

Також РБК-Україна писало, що Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в Україну.

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